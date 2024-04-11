На ВСМ Москва — Петербург предусмотрено 16 остановок

РЖД объявили о предстоящих изменениях на маршруте ВСМ Москва — Санкт-Петербург и показали другие детали поездки. По новым данным, путь из Москвы в Петербург и обратно займет всего лишь 2 часа 15 минут. Пассажиры также смогут быстро добраться от одной столицы до других городов, расположенных на пути. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.