На маршруте ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет 16 остановок

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале, в Москве и Санкт-Петербурге поезда будут развивать скорость до 200 км/ч, а между городами разгоняться до 400 км/ч. Он подчеркнул, что железнодорожный транспорт в России никогда еще не передвигался так быстро.