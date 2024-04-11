На маршруте ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет 16 остановок

«Москву и Санкт-Петербург свяжет высокоскоростная ж/д магистраль. На маршруте планируется разместить 16 остановок. В Москве предусмотрены четыре остановки: Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская, Ленинградский вокзал», — отмечается в сообщении.
Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале, в Москве и Санкт-Петербурге поезда будут развивать скорость до 200 км/ч, а между городами разгоняться до 400 км/ч. Он подчеркнул, что железнодорожный транспорт в России никогда еще не передвигался так быстро.
«Президент России Владимир Путин поручил создать новые технологии в транспортном машиностроении, увеличить технологический суверенитет и улучшить возможности передвижения между городами. Проект высокоскоростных магистралей даст новые рабочие места и задействует лучшие ресурсы строительства и инженерии. Положительный эффект от ВСМ-1 ощутят все жители регионов, через которые она пройдет. Правительство Москвы готово выполнить все поставленные задачи и интегрировать городскую инфраструктуру с будущими остановками высокоскоростного поезда», — заверил Ликсутов.