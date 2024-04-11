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Улицу Северную в Краснодаре не будут полностью перекрывать во время ремонта

Ремонт улицы Северной в Краснодаре проведут поочередно.

Источник: Комсомольская правда

Улицу Северную в Краснодаре не будут полностью перекрывать во время ремонта. Все полосы движения будут приводить в порядок поочередно.

«Видим много вопросов от жителей по поводу ремонта дороги по улице Северной. Решили пояснить. Полного перекрытия участка Северной от Ялтинской до Аэродромной не будет», — сообщили в пресс-службе Муниципального Центра Управления Краснодара.

Уточняется, что во время ремонта часть полос останется открытой для движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала, что в Краснодаре начнется ремонт улицы Северной в ночь на 12 апреля.

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