Улицу Северную в Краснодаре не будут полностью перекрывать во время ремонта. Все полосы движения будут приводить в порядок поочередно.
«Видим много вопросов от жителей по поводу ремонта дороги по улице Северной. Решили пояснить. Полного перекрытия участка Северной от Ялтинской до Аэродромной не будет», — сообщили в пресс-службе Муниципального Центра Управления Краснодара.
Уточняется, что во время ремонта часть полос останется открытой для движения.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала, что в Краснодаре начнется ремонт улицы Северной в ночь на 12 апреля.