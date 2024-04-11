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В Перми с 15 апреля подорожает проезд в общественном транспорте

С понедельника 15 апреля стоимость проезда в общественном транспорте повысится на два рубля и составит 37 рублей за одну поездку, пересадка с одного транспорта на другой будет стоить 19 рублей, также изменится стоимость проездных билетов.

Разовая поездка на общественном транспорте с 15 апреля будет стоить 37 рублей, соответственно вырастут цена и на проездные билеты. Напомним, что безлимитный суточный проездной будет стоить 139 рублей, безлимитный проездной на 1 месяц — 1887 рублей, безлимитный на 3 месяца — 5328 рублей.

Как отмечают в городском департаменте транспорта, изменение тарифа связано с ростом цен на топливо, запчасти, а также необходимостью индексации зарплат водителям общественного транспорта. Также будут проиндексированы и цены на проездные, но они продолжат предоставлять соразмерную скидку относительно разовой поездки.

Отметим, что до 15 апреля пассажиры могут приобрести самый выгодный годовой проездной по старой цене, сэкономив тем самым на поездках в течение всего следующего года.