В Минске почтили память погибших в теракте в столичном метро

11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» в Минском метрополитене при взрыве погибли 15 человек, более 200 — получили ранения и увечья. «Те, кто пережил этот ужас и остался жив, не забудут его никогда. Всем нам нужно извлекать уроки из прошлого, помнить о важности сохранения мира и спокойствия на нашей земле», — отметили в столичной подземке.