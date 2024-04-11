В Минске почтили память погибших в теракте в столичном метро

Сотрудники метрополитена возложили цветы к знаку «Река памяти». Участники церемонии минутой молчания почтили память безвинных жертв страшной трагедии.
Каждый год 11 апреля возле знака «Река памяти» на станции «Октябрьская» выставляется Почетный караул из сотрудников метрополитена. Сюда несут живые цветы люди, для которых эта дата навсегда оставила след в сердце.
11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» в Минском метрополитене при взрыве погибли 15 человек, более 200 — получили ранения и увечья. «Те, кто пережил этот ужас и остался жив, не забудут его никогда. Всем нам нужно извлекать уроки из прошлого, помнить о важности сохранения мира и спокойствия на нашей земле», — отметили в столичной подземке.
Мощное самодельное взрывное устройство сработало 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» в 17.56.