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Три дня подряд отдохнут на майские праздники казахстанцы

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект приказа.

Источник: Kapital.kz

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект приказа главы ведомства «О переносе дня отдыха в 2024 году», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы 4 мая на среду 8 мая. Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд — 7, 8, 9 мая.

«Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни», — пояснили в Минтруда.