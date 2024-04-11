Три дня подряд отдохнут на майские праздники казахстанцы

«Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни», — пояснили в Минтруда.