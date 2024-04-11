Три дня подряд отдохнут на майские праздники казахстанцы

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило и разместило на портале «Открытые НПА» проект приказа главы ведомства «О переносе дня отдыха в 2024 году», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Документ предусматривает перенос дня отдыха с субботы 4 мая на среду 8 мая. Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд — 7, 8, 9 мая.
«Предложение о переносе дня отдыха в 2024 году разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни», — пояснили в Минтруда.