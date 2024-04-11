Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь

К 14:00 танковые соединения с десантом Отдельной Приморской армии после короткой артподготовки успешно атаковали врага на рубеже Турецкого вала. А к 18:00 был полностью освобожден Джанкой. Советские войска захватили важную узловую станцию и перерезали связь двух группировок противника — Ишуньской и Керченской.



В 24:00 от немецких захватчиков был «зачищен» Красноперекопск.