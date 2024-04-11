Фашисты спасались бегством: как освобождали Керчь

Успешное наступление 4-го Украинского фронта на севере Крыма заставило немецкое командование отдать приказ отступать на запад. Отходили в полной тишине, бросив боеприпасы. Однако наши войска вовремя заметили бегство врага.
Общее наступление войск Приморской армии началось в 2.00 11 апреля. К 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями укрепленной полосы противника. К 6 часам 11 апреля город Керчь был полностью освобожден.
Остаткам разбитой фашистской армии пришлось спасаться бегством. Для преследования противника 4-й Украинский фронт сформировал два первых передовых подвижных отряда.
К 14:00 танковые соединения с десантом Отдельной Приморской армии после короткой артподготовки успешно атаковали врага на рубеже Турецкого вала. А к 18:00 был полностью освобожден Джанкой. Советские войска захватили важную узловую станцию и перерезали связь двух группировок противника — Ишуньской и Керченской.
В 24:00 от немецких захватчиков был «зачищен» Красноперекопск.