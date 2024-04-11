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В Пермском крае 12 апреля ожидается гроза и сильный ветер

Порывы ветра до 18 метров в секунду возможны ночью и днем.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 73% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края предупредили жителей об ухудшении погодных условий в пятницу, 12 апреля. По данным Пермского ЦГМС, ночью и днем на территории Прикамья пройдут небольшие дожди, местами возможна гроза. Также ожидается сильный ветер с порывами до 14−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около +2…+7 градусов, днем +9…+14.

Жителям региона напоминают о соблюдении мер безопасности. Во время непогоды пермякам рекомендуют избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередач и слабо укрепленных конструкций, а также не парковать машины рядом с ними.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Быть более внимательными и осторожными на дорогах.