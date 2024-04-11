В Пермском крае 12 апреля ожидается гроза и сильный ветер

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края предупредили жителей об ухудшении погодных условий в пятницу, 12 апреля. По данным Пермского ЦГМС, ночью и днем на территории Прикамья пройдут небольшие дожди, местами возможна гроза. Также ожидается сильный ветер с порывами до 14−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около +2…+7 градусов, днем +9…+14.