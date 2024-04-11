В Перми появятся новые маршруты трамваев и автобусов

— Тестирование электробусов оказалось удачным, — рассказал Анатолий Путин. — Они не подвели даже в самые сильные морозы. Более того, пассажиры отмечали, что в электробусах ехать было теплее, чем в обычных автобусах. К тому же они бесшумны и салоны в них более просторны за счет того, что в них нет отсека двигателя. Так что электробусы будут ходить на этом маршруте и дальше. Но вот на других маршрутах они пока не появятся — это вид транспорта хоть и удобный, но пока недешевый. Так что продолжим использовать его в тестовом режиме.