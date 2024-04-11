В Перми появятся новые маршруты трамваев и автобусов

Какие изменения в ближайшее время ждут пассажиров пермских автобусов и трамваев? И как будет в дальнейшем развиваться в мегаполисе общественный транспорт?
Об этом в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.
Продлят три трамвайных маршрута.
В Генеральном плане Перми записано, что трамваи должны выступать основой маршрутной сети. А что для этого делается?
— Мы к этому шаг за шагом движемся, — ответил Анатолий Путин. — Началась большая реконструкция трамвайных путей: за три года мы должны реконструировать 35 километров. Происходит обновление трамвайного парка: в Пермь уже поступили 30 новых вагонов трамваев и ждем еще 14. Мы вывели из эксплуатации старые советские модели.
В совокупности это даст увеличение скорости движения трамваев: уйдут ограничения, связанные с изношенностью трамвайных путей, на светофорах появится приоритетный проезд для трамваев. В итоге при том же количестве трамваев удастся совершать больше рейсов.
В Перми собираются продлить три трамвайных маршрута.
— В частности, 12-й маршрут, который идет сейчас от улицы Мира до Разгуляя, будет продлен по бульвару Гагарина до «Пермской ярмарки». А трамваи 3-го маршрута, которые сейчас курсируют по улице Дзержинского только до Перми II, будут ходить через Центральный рынок до «Велты». Первоначально этот маршрут хотели объединить с трамваем № 6, но после обсуждения с жителями города приняли решение, что шестерку тоже сохраним. Все это позволит увеличить охват территорий города трамвайным сообщением, обеспечить новые транспортные связи и повысить пассажиропоток этого вида транспорта.
А вот прокладка трамвайный путей до микрорайона Садового на ближайшее время пока не запланирована: в Генплане города это записано, но пока такой проект, на который потребуется соответствующее финансирование, конкретно не обсуждался.
Масштабную реконструкцию трамвайных путей должны закончить до конца 2025 года.
В дальние районы добавят автобусов.
Предстоят изменения и по автобусным маршрутам. Как отметил руководитель транспортного департамента, сейчас проводится анализ по районам города на заседаниях профильной рабочей группы, при этом учитываются мнения самих пассажиров.
Особо изучаются дальние направления — до Кировского и Орджоникидзевского районов, где наблюдается немалая загрузка транспорта.
Конкретные предложения в целом по Перми будут озвучены чуть позже. А вот какие изменения предлагаются по Кировскому району:
— В Кировском районе планируем запустить три новых автобусных маршрута — по улицам Магистральной, Кировоградской и Сивашской. Речь идет о новых маршрутах № 2, № 52 и № 79. Маршрут № 2 — это будет укороченная версия автобусов № 20. Он будет следовать от остановки «ДДК Кирова» до Центрального рынка. Автобусы № 52 будут курсировать от микрорайона Водники до Комсомольской площади, они разгрузят маршрут № 60. Появится также маршрут № 79, который свяжет микрорайоны Новый Крым и Железнодорожный, — он заменит маршрутные такси № 5 т и № 8 т.
Запуск новых автобусных маршрутов в Кировском районе Перми запланирован на 2025 год. Предполагается, что это позволит на 11 процентов увеличить провозную способность маршрутов, следующих в центр города. На новых маршрутах будут действовать все тарифы, а также проездные и льготы.
Также в городе могут объединить некоторые автобусные маршруты, в результате чего пассажирам придется делать меньше пересадок. Возможно объединение маршрутов № 10 и № 68 с продлением до микрорайона Садового. Рассматривается и объединение маршрутов № 19 и № 30. Впрочем, такие предложения по изменению маршрутной сети находятся в стадии обсуждения и их могут скорректировать.
Предполагается, что подобная оптимизация транспортной сети позволит исключить неэффективное дублирование, уменьшить интервалы движения автобусов и перераспределить объем транспортной работы на те направления, где транспорта не хватает.
Электробусы оказались теплее автобусов.
Обсудили в радиостудии и городское транспортное новшество: электробусы, которые появились на маршруте № 81. Как они пережили зиму?
— Тестирование электробусов оказалось удачным, — рассказал Анатолий Путин. — Они не подвели даже в самые сильные морозы. Более того, пассажиры отмечали, что в электробусах ехать было теплее, чем в обычных автобусах. К тому же они бесшумны и салоны в них более просторны за счет того, что в них нет отсека двигателя. Так что электробусы будут ходить на этом маршруте и дальше. Но вот на других маршрутах они пока не появятся — это вид транспорта хоть и удобный, но пока недешевый. Так что продолжим использовать его в тестовом режиме.
На улицах города появятся «гармошки».
На нескольких городских маршрутах планируется запустить автобусы особо большого класса — «гармошки»:
— Они будут курсировать на четырех автобусных маршрутах. «Гармошки» появятся на маршрутах № 14 «М/р Заостровка — м/р Юбилейный», № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок», № 27 «Пл. Дружбы — м/р Нагорный» и № 50 «М/р Крохалева — м/р Парковый». Использование автобусов особо большого класса позволит разгрузить маршруты с высокой загрузкой, а также увеличить провозную способность.
Ожидается, что «гармошки» начнут работать на маршрутах после 2025 года.
ВОПРОС РЕБРОМ.
Контролеры ловят зайцев и преступников.
Как власти намерены бороться с безбилетниками на транспорте? Анатолий Путин заверил, что борьба развивается успешно. Контролеры задержали в Перми множество зайцев. Более того, они помогают задерживать даже преступников.
— При необходимости контролеры вызывают при помощи тревожной кнопки бойцов Росгвардии, и те задерживают зайцев. И подобным образом задержаны 8 человек, которые находились в федеральном розыске. Сейчас только треть автобусов и трамваев в городе оснащена тревожными кнопками. Но при заключении новых контрактов пропишем, что они должны быть во всех единицах общественного транспорта.
Также будет создано приложение, которое подскажет контролерам в режиме онлайн, в каких автобусах и трамваях больше всего водится зайцев.