В Татарстан вновь вернутся дожди

Уже завтра в республику придут небольшие дожди и ветер порывами до 15−18 м/с, предупреждает Гидрометцентр республики.
12 апреля температуры воздуха составят от 5 до 10 градусов ночью и от 14 до 19 — днем.
В субботу в регионе прогнозируются небольшие дожди и похолодание. В темное время суток температуры составят от 3 до 8 градусов, а днем — от 8 до 13.
На следующий день ночью станет еще холоднее — от −2 до +3 градусов, однако днем — от 9 до 14 со знаком плюс.
Предварительно, новая неделя начнется с дождей. Дневные температуры в понедельник будут находиться в пределах 10−15 градусов.
По данным синоптиков, в ближайшую декаду температуры по Татарстану будут на 4 градуса превышать норму. По региону она составляет 5,9 градуса, по Казани — 6,3.