В Новосибирске потеплеет до +18 градусов на выходных

В пятницу, 12 апреля, ожидаются температуры от −17 градусов ночью до +5 днём. Погода будет переменчивой, с небольшими дождями на северо-западе региона и гололедицей на дорогах. Скорость ветра будет 4−9 м/с, с порывами до 16 м/с.