Дожди в выходные принесут в Волгоград ночную прохладу

На смену летней жаре в Волгоград и область идет похолодание. Ночную прохладу и апрельские +20 днем принесут с собой дожди. Если в День космонавтики, 12 апреля 2024, днем воздух раскалится до +28 выше нуля, то в выходные столбик термометра «упадет» сразу на десять градусов. Какая погода будет в Волгограде в пятницу 12 апреля, а также в выходные 13 и 14 апреля 2024, рассказали синоптики волгоградского ЦГМС.
Днем в пятницу, 12 апреля, в Волгограде осадков не ожидается. Ночью будет 12−14 градусов тепла, днем +26…+28 градусов. Ночью в субботу, 13 апреля, пройдет небольшой дождь, температура опустится до +10…+12 градусов, днем будет +21…+23. В воскресенье дождь ожидается днем. Воздух ночью остынет до +8…+10, днем снова будет тепло: +21…+23.
В Волгоградской области дожди и порывистый ветер до 18 метров в секунду зарядят уже 12 апреля 2024. Ночью будет +9…+14 градусов, днем — от +23 до +28. В выходные в отдельных районах также пройдут кратковременные дожди. Ночью местами будет гроза. Температура опустится до +5…+10 градусов ночью, днем будет +18…+23.