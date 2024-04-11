Дожди в выходные принесут в Волгоград ночную прохладу

На смену летней жаре в Волгоград и область идет похолодание. Ночную прохладу и апрельские +20 днем принесут с собой дожди. Если в День космонавтики, 12 апреля 2024, днем воздух раскалится до +28 выше нуля, то в выходные столбик термометра «упадет» сразу на десять градусов. Какая погода будет в Волгограде в пятницу 12 апреля, а также в выходные 13 и 14 апреля 2024, рассказали синоптики волгоградского ЦГМС.