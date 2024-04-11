Завершение отопительного сезона в Севастополе — решение принято

Замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов озвучил данные мониторинга Гидрометцентра России, согласно которым среднедневная температура в регионе уже превышает 13 градусов тепла, а средненочная — 8 градусов, что позволяет закончить отопительный сезон.
В свою очередь губернатор отметил, что в связи с установившейся теплой погодой в адрес правительства стало поступать большое количество обращений по вопросу прекращения отопления в домах.
«Стандарты выдержаны. С 15 апреля прекращаем отопительный сезон. Примерно в этих числах мы ежегодно заканчиваем… Немножко раньше в этом году», — сказал Развожаев.
В Крыму отопительный сезон завершился в начале апреля.