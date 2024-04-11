Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершение отопительного сезона в Севастополе — решение принято

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе завершат 15 апреля, соответствующее постановление принято на заседании правительства в четверг.

Источник: РИА "Новости"

Замдиректора департамента городского хозяйства Николай Битосов озвучил данные мониторинга Гидрометцентра России, согласно которым среднедневная температура в регионе уже превышает 13 градусов тепла, а средненочная — 8 градусов, что позволяет закончить отопительный сезон.

В свою очередь губернатор отметил, что в связи с установившейся теплой погодой в адрес правительства стало поступать большое количество обращений по вопросу прекращения отопления в домах.

«Стандарты выдержаны. С 15 апреля прекращаем отопительный сезон. Примерно в этих числах мы ежегодно заканчиваем… Немножко раньше в этом году», — сказал Развожаев.

В Крыму отопительный сезон завершился в начале апреля.

ЖКХ