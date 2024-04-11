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Снег, дождь, туман: прогноз погоды в Казахстане до 20 апреля

Синоптики подготовили прогноз погоды в Казахстане с 10-го по 20 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 73% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Reuters

Согласно данным, в течение второй декады практически на всей территории страны ожидаются осадки, в начале декады на северо-западе, севере, центре, востоке страны в ночные часы — дождь с переходом в снег, днем — дождь, туман.

«12 апреля на востоке страны прогнозируются сильные осадки. На западе, юге, юго-востоке пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юго-востока республики — вероятны сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра до 15−28 метров в секунду. Лишь в отдельные дни ожидается прекращение осадков».

сообщила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге СЦК.

На западе страны в первой половине декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5−10 градусов тепла до 3−8 градусов тепла, днем — от 20−25 градусов тепла до 15−20 градусов тепла, затем повышение ночью до 10−15 градусов тепла, днем — до 23−28 градусов тепла.

На северо-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от 3−5 градусов тепла до 8−15 градусов тепла, днем — от 12−18 градусов тепла до 20−28 градусов тепла.

На севере, в центре прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от 1 градуса мороза до 6 тепла, днем — от 5−12 градусов тепла до 17−25 градусов тепла.

На востоке республики — понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза до 10 тепла, днем — до 5−13 градусов тепла, затем с 16 апреля повышение ночью до 0 до 5 тепла, днем — до 10−17 градусов тепла. В конце декады — понижение ночью до 3 мороза до 2 тепла, днем — до 5−10 градусов тепла.

На юге постепенное повышение температуры воздуха ночью от 3−10 градусов тепла до 13−18 градусов тепла, днем — от 12−20 градусов тепла до 22−30 градусов тепла.

На юго-востоке в начале декады понижение ночью до 0 градусов и 8 градусов тепла, днем — до 10−18 градусов тепла, затем с 15 апреля — повышение ночью до 3−10 градусов тепла, днем — до 17−25 градусов тепла.