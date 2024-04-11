Снег, дождь, туман: прогноз погоды в Казахстане до 20 апреля

На востоке республики — понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза до 10 тепла, днем — до 5−13 градусов тепла, затем с 16 апреля повышение ночью до 0 до 5 тепла, днем — до 10−17 градусов тепла. В конце декады — понижение ночью до 3 мороза до 2 тепла, днем — до 5−10 градусов тепла.