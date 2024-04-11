Снег, дождь, туман: прогноз погоды в Казахстане до 20 апреля

Согласно данным, в течение второй декады практически на всей территории страны ожидаются осадки, в начале декады на северо-западе, севере, центре, востоке страны в ночные часы — дождь с переходом в снег, днем — дождь, туман.
«12 апреля на востоке страны прогнозируются сильные осадки. На западе, юге, юго-востоке пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юго-востока республики — вероятны сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра до 15−28 метров в секунду. Лишь в отдельные дни ожидается прекращение осадков».
На западе страны в первой половине декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от 5−10 градусов тепла до 3−8 градусов тепла, днем — от 20−25 градусов тепла до 15−20 градусов тепла, затем повышение ночью до 10−15 градусов тепла, днем — до 23−28 градусов тепла.
На северо-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от 3−5 градусов тепла до 8−15 градусов тепла, днем — от 12−18 градусов тепла до 20−28 градусов тепла.
На севере, в центре прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от 1 градуса мороза до 6 тепла, днем — от 5−12 градусов тепла до 17−25 градусов тепла.
На востоке республики — понижение температуры воздуха ночью до 2 мороза до 10 тепла, днем — до 5−13 градусов тепла, затем с 16 апреля повышение ночью до 0 до 5 тепла, днем — до 10−17 градусов тепла. В конце декады — понижение ночью до 3 мороза до 2 тепла, днем — до 5−10 градусов тепла.
На юге постепенное повышение температуры воздуха ночью от 3−10 градусов тепла до 13−18 градусов тепла, днем — от 12−20 градусов тепла до 22−30 градусов тепла.
На юго-востоке в начале декады понижение ночью до 0 градусов и 8 градусов тепла, днем — до 10−18 градусов тепла, затем с 15 апреля — повышение ночью до 3−10 градусов тепла, днем — до 17−25 градусов тепла.