В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 105 красноармейцев

11 апреля в селе Батальное Ленинского района Крыма прошла церемония перезахоронения останков 105 красноармейцев. Об этом сообщает «Крым 24».
Останки красноармейцев нашли на Керченском полуострове. Они погибли в период с января по май 1942 года. По лежавшим рядом личным вещам удалось идентифицировать личности семерых бойцов.
Ранее КП-Крым писала, что под Керчью в районе Аджимушкайских каменоломен нашли останки советского бойца. Могилу размыли дожди, потоки воды привели к обрушению грунта, и человеческие останки оказались на поверхности. Документов при нем не было.