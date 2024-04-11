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В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 105 красноармейцев

Личности семерых солдат удалось идентифицировать.

11 апреля в селе Батальное Ленинского района Крыма прошла церемония перезахоронения останков 105 красноармейцев. Об этом сообщает «Крым 24».

Останки красноармейцев нашли на Керченском полуострове. Они погибли в период с января по май 1942 года. По лежавшим рядом личным вещам удалось идентифицировать личности семерых бойцов.

Ранее КП-Крым писала, что под Керчью в районе Аджимушкайских каменоломен нашли останки советского бойца. Могилу размыли дожди, потоки воды привели к обрушению грунта, и человеческие останки оказались на поверхности. Документов при нем не было.