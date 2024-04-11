Казань и Нижний Новгород свяжут рейсы на скоростном судне «Метеор»

Ранее сообщалось, что из Казани на этом же пассажирском судне запустят регулярные рейсы в Ульяновск и Чебоксары. В столицу Чувашской Республики перевозки планируются по субботам и воскресеньям с 17 по 26 мая. А с 31 мая по 1 сентября рейсы будут выполняться ежедневно. В Ульяновск с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая отправиться можно будет ежедневно. А с 17 мая по 22 сентября рейсы будут выполнять по пятницам, субботам и воскресеньям.