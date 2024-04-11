ФСБ рассекретила архив о казнях нацистами поляков и фальсификации «Катынского дела»

Смектала вспоминал, что в Катыни немцы показали комиссии двух русских граждан, назвав их «свидетелями» убийства польских офицеров. «Мне как бывшему судебному работнику было ясно из поведения этих “свидетелей”, что они специально подготовлены СД», — говорил Смектал. Он также отмечал, что показанные комиссии трупы не выглядели так, будто пролежали в земле несколько лет: «Одежда не истлела, на трупе же [польского военачальника, генерала бригады Бронислава] Богатыревича сохранилась нижняя часть лица с усами и бородкой».