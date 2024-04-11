Мокрый снег и гололёд: омичей предупреждают о возможных ЧП

Уже завтра, 12 апреля, в Омской области ожидаются мокрый снег, гололёд и ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Однако уже к ночи он ослабнет до 13 метров в секунду.
В связи с этим пресс-служба мэрии предупреждает омичей: погода может вызвать чрезвычайные ситуации, такие, как пожары, коммунальные аварии, отключение связи и электричества. Кроме того, могут возникнуть пробки.
О случившихся ЧП омичи могут сообщить в МЧС по телефонам: 01, 25−83−26, 44−91−00 (с мобильных телефонов — 101) либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78−78−78.