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Мокрый снег и гололёд: омичей предупреждают о возможных ЧП

Мэрия напоминает горожанам телефоны, по которым можно сообщить о проблемах.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 73% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Om1.ru

Уже завтра, 12 апреля, в Омской области ожидаются мокрый снег, гололёд и ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Однако уже к ночи он ослабнет до 13 метров в секунду.

В связи с этим пресс-служба мэрии предупреждает омичей: погода может вызвать чрезвычайные ситуации, такие, как пожары, коммунальные аварии, отключение связи и электричества. Кроме того, могут возникнуть пробки.

О случившихся ЧП омичи могут сообщить в МЧС по телефонам: 01, 25−83−26, 44−91−00 (с мобильных телефонов — 101) либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78−78−78.