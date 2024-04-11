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День города 2024 в Екатеринбурге: программа мероприятий, куда сходить

День города 2024 в Екатеринбурге начнут отмечать 17 августа.

Источник: Комсомольская правда

День города в 2024 году в Екатеринбурге начнут отмечать традиционно в третью субботу последнего месяца лета — 17 августа.

В этот день в Екатеринбурге на нескольких площадках города пройдет Фестиваль духовых оркестров.

— Будем принимать у себя несколько коллективов, и фестиваль подтвердит свой международный статус, — рассказывает начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

С 16 по 25 августа в рамках Дня города пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», который переедет на новое место.

— Фестиваль освоит подзаброшенную территорию за Макаровским мостом, в районе дома № 11 по улице Гражданской, где находится Лодочная станция. Фестиваль преобразит этот участок набережной навсегда. Каждый год в рамках фестиваля кусок набережной будет облагораживаться. Там появится дополнительное освещение, сап-станция, — рассказывает начальник управления культуры администрации Екатеринбурга.

17 августа — общегородской конкурс «Мисс Екатеринбург».

В 2024 году финал конкурса проведут на Октябрьской площади.

23—35 августа — Екатеринбургский международный книжный фестиваль «Красная строка», который состоится на городских площадях и в Историческом сквере.

— Этот фестиваль пройдет во второй раз. Также получен федеральный грант на проведение этого фестиваля. Идея фестиваля «Красная строка» в том, чтобы на одной площадке встретились издатели, писатели и читатели, — говорит Илья Марков.

Также в День города 2024 в Екатеринбурге традиционно пройдут: выставка ретро-автомобилей, городская свадьба, гала-концерт и десятки других мероприятий. Завершится празднование Дня города 17 августа 2024 года в 22:30 праздничным салютом.

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