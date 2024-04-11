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Минтранс Татарстана: Работа по строительству ВСМ Москва — Казань возобновляется

Работа по строительству ВСМ Москва — Казань возобновляется. Об этом в эфире программы «Татарстан Onlinе» сказал глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

Источник: Коммерсантъ

Он отметил, что по этому поводу топ-менеджеры РЖД встречались с представителями руководства страны и было получено одобрение для начала реализации проекта. РЖД уже разработали проектную документацию для ВСМ, и на нее получено положительное заключение Госэкспертизы.

«Проекты по ним готовы. Ждем своей очереди по схеме финансирования», — отметил министр, добавив, что сроки начала строительства ВСМ пока неизвестны.

Напомним, о намерениях построить ВСМ стало известно еще в 2019 году. Позже работа была приостановлена из-за высоких финансовых затрат и неподтвержденного пассажиропотока. Однако минувшим летом глава государства Владимир Путин поддержал инициативу построить магистраль. В 2024 году во время послания Федеральному собранию президент подтвердил намерения построить ВСМ.

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