Минтранс Татарстана: Работа по строительству ВСМ Москва — Казань возобновляется

Он отметил, что по этому поводу топ-менеджеры РЖД встречались с представителями руководства страны и было получено одобрение для начала реализации проекта. РЖД уже разработали проектную документацию для ВСМ, и на нее получено положительное заключение Госэкспертизы.
«Проекты по ним готовы. Ждем своей очереди по схеме финансирования», — отметил министр, добавив, что сроки начала строительства ВСМ пока неизвестны.
Напомним, о намерениях построить ВСМ стало известно еще в 2019 году. Позже работа была приостановлена из-за высоких финансовых затрат и неподтвержденного пассажиропотока. Однако минувшим летом глава государства Владимир Путин поддержал инициативу построить магистраль. В 2024 году во время послания Федеральному собранию президент подтвердил намерения построить ВСМ.