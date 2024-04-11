Летопись Крыма за 1000 лет: в Симферополе создадут музей региональной истории

— Главная задача — показать логику современных событий, опираясь на исторические факты и предпосылки. Мы хотим отобразить крымское видение, крымскую душу, крымские трактовки, которые конечно же полностью соотносятся с общероссийскими, но все же имеют свои региональные особенности, — рассказал КП-Крым Владимир Бобков.