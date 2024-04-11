Летопись Крыма за 1000 лет: в Симферополе создадут музей региональной истории

В столице Крыма хотят открыть новый музей, который поражает своей масштабностью: организаторы планируют создать летопись со времени крещения Руси по настоящий день, когда полуостров успешно развивается в составе России.
— Музей региональной истории будет построен вблизи мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации Крыма 1941−1944 годов «Концлагерь “Красный”, — сообщил КП-Крым зампредседателя Государственного Совета Республики Крым Владимир Бобков.
У нового учреждения культуры очень удобное месторасположение: практически городская черта, близко и аэропорт. И что немаловажно — рядом мемориальный комплекс, который по посещаемости конкурирует с крупнейшими музеями полуострова.
Власти уже обратились за поддержкой проекта в организационный комитет «Победа».
— Как только определимся с источником финансирования, приступим к проектированию, надеемся, что уже в этом году, — рассказал КП-Крым политик.
В настоящее время совместно со специалистами музея «Таврида» разработана предварительная концепция, охватывающая более чем тысячелетний отрезок истории Крымского полуострова.
Уже определены и основные экспозиционные точки, судьбоносные моменты истории. Такие как вхождение полуострова в Российскую империю при Екатерине Великой II; Крымская война, Гражданская война, Великая Отечественная война; Крымская весна.
— Главная задача — показать логику современных событий, опираясь на исторические факты и предпосылки. Мы хотим отобразить крымское видение, крымскую душу, крымские трактовки, которые конечно же полностью соотносятся с общероссийскими, но все же имеют свои региональные особенности, — рассказал КП-Крым Владимир Бобков.