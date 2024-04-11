Из-за репетиций и проведения парада к 9 Мая в Ростове ограничат движение

Из-за репетиций и проведения парада к 79-й годовщине Дня Победы в Ростове ограничат движение по нескольким улицам. Об этом рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города.
Первые репетиции назначены на второе и четвёртое мая, а резервным днём выбрано третье мая. В эти дни с 18:00 до 01:00 нельзя будет проехать по Театральной площади, улице Большой Садовой вплоть до проспекта Ворошиловского, по всей длине улицы Советской, а также на улице 20-я Линия на участке между проспектом Шолохова и площадью Карла Маркса. На время прохождения механизированной колоны будут вводиться временные ограничения по проспекту Шолохова, улице Большой Садовой, Ворошиловскому проспекту, Красноармейской улице, улице Ченцова, проспекту Кировскому и проспекту Театральному.
Седьмого мая будет проводиться генеральная репетиция и ограничений будет больше. Помимо вышеуказанных с 6:00 до 14:00 будет закрыт Театральный проспект между улицами Максима Горького и Социалистической, улица Максима Горького от Крепостного до Театрального, а также улица Ченцова на участке между Театральным и Каяни. Аналогичные ограничения будут с 6:00 до 14:00 и в День Победы девятого мая.
Ранее стало известно об ограничении проезда по улице Московской.