Из-за репетиций и проведения парада к 9 Мая в Ростове ограничат движение

Первые репетиции назначены на второе и четвёртое мая, а резервным днём выбрано третье мая. В эти дни с 18:00 до 01:00 нельзя будет проехать по Театральной площади, улице Большой Садовой вплоть до проспекта Ворошиловского, по всей длине улицы Советской, а также на улице 20-я Линия на участке между проспектом Шолохова и площадью Карла Маркса. На время прохождения механизированной колоны будут вводиться временные ограничения по проспекту Шолохова, улице Большой Садовой, Ворошиловскому проспекту, Красноармейской улице, улице Ченцова, проспекту Кировскому и проспекту Театральному.