Большегрузам ограничат проезд по новому борскому мосту с 27 апреля

Так, по пятницам, субботам, а также 28 апреля, 8 и 9 мая, 11 и 12 июня будет запрещен проезд большегрузам по направлению из Нижнего Новгорода в сторону Бора. А по воскресеньям (кроме 28 апреля) и праздничным выходным дням 11 мая и 12 июня движение будет ограничено по направлению из Бора в Нижний Новгород.