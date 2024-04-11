Большегрузам ограничат проезд по новому борскому мосту с 27 апреля

Ограничение движения по новому борскому мосту вводят для большегрузов с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны. Оно вводится с 27 апреля по 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Такие ограничения связаны с тем, что в часы пик участки подходов к мосту сильно загружены. Однако действовать они будут в определенные дни с 6.00 до 23.00.
Так, по пятницам, субботам, а также 28 апреля, 8 и 9 мая, 11 и 12 июня будет запрещен проезд большегрузам по направлению из Нижнего Новгорода в сторону Бора. А по воскресеньям (кроме 28 апреля) и праздничным выходным дням 11 мая и 12 июня движение будет ограничено по направлению из Бора в Нижний Новгород.
Напомним, на новом борском мосту с пятницы по понедельник действуют реверсивные светофоры.