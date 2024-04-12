Исхудавшие лошади под Красноярском заинтересовали полицию

Очевидец в соцсетях рассказал о 40 измученных животных, которых плохо кормят, не выгуливают.
Как сообщило издание «Проспект Мира», была организована проверка ветнадзора и Россельхознадзора. Однако представитель ипподрома заявляет, что у нее все в порядке.
В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что тоже планируют проверить содержание животных. Заявлений в полицию, не поступало, информация была зарегистрирована по инициативе правоохранителей.
По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.
Ранее в Красноярске водитель достал из машины кошку и переехал ее.