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Исхудавшие лошади под Красноярском заинтересовали полицию

Полиция проведет проверку сообщения о том, что на ипподроме «Мустанг» под Красноярском держат истощенных лошадей.

Источник: Соцсети

Очевидец в соцсетях рассказал о 40 измученных животных, которых плохо кормят, не выгуливают.

Как сообщило издание «Проспект Мира», была организована проверка ветнадзора и Россельхознадзора. Однако представитель ипподрома заявляет, что у нее все в порядке.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что тоже планируют проверить содержание животных. Заявлений в полицию, не поступало, информация была зарегистрирована по инициативе правоохранителей.

По результатам проверки примут решение в соответствии с законом.

Ранее в Красноярске водитель достал из машины кошку и переехал ее.