Няню из Красноярского края проверяют на причастность к избиению девочки

В Сосновоборске полицейские проверяют няню на причастность к избиению 8-летней девочки. Об этом сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
В полицию обратилась 41-летняя жительница Норильска, которая сообщила, что она вместе со своей 8-летней дочерью приехала на лечение в Красноярск. На время прохождения медицинских процедур они жили в Сосновоборске.
Пока женщина проходила лечение в Красноярске, она была вынуждена оставить девочку в Сосновоборске с пожилой няней, которую нашла через знакомых. Спустя несколько дней после госпитализации, общаясь с дочерью по видеосвязи, мать заметила синяки на её теле.
Женщина заподозрила няню в избиении дочери, прервала лечение и срочно вернулась в Сосновоборск. Вместе они пошли в медучреждение и зафиксировали ссадины и синяки.
В настоящий момент полицейские проводят проверку в отношении пожилой няни.