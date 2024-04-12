Няню из Красноярского края проверяют на причастность к избиению девочки

Пока женщина проходила лечение в Красноярске, она была вынуждена оставить девочку в Сосновоборске с пожилой няней, которую нашла через знакомых. Спустя несколько дней после госпитализации, общаясь с дочерью по видеосвязи, мать заметила синяки на её теле.