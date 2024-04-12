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Няню из Красноярского края проверяют на причастность к избиению девочки

Мать девочки обратилась в полицию после того, как заметила синяки на теле ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

В Сосновоборске полицейские проверяют няню на причастность к избиению 8-летней девочки. Об этом сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

В полицию обратилась 41-летняя жительница Норильска, которая сообщила, что она вместе со своей 8-летней дочерью приехала на лечение в Красноярск. На время прохождения медицинских процедур они жили в Сосновоборске.

Пока женщина проходила лечение в Красноярске, она была вынуждена оставить девочку в Сосновоборске с пожилой няней, которую нашла через знакомых. Спустя несколько дней после госпитализации, общаясь с дочерью по видеосвязи, мать заметила синяки на её теле.

Женщина заподозрила няню в избиении дочери, прервала лечение и срочно вернулась в Сосновоборск. Вместе они пошли в медучреждение и зафиксировали ссадины и синяки.

В настоящий момент полицейские проводят проверку в отношении пожилой няни.