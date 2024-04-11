Кто попадает под весенний призыв — рассказал военком Краснодарского края

С 1 апреля по 15 июля на военную службу на Кубани призовут около 6,5 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин в интервью «Кубань 24» рассказал о нововведении в весеннем призыве, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Он отметил, что теперь призывают граждан от 18 до 30 лет. Те, кому до 31 декабря 2023 года исполнилось 27 лет, и они состояли на воинском учете, передаются в запас. Отсрочки до 27-летнего возраста, присвоенные до 31 декабря прошлого года, автоматически продлены до 30 лет. Тех, кто не состоял на воинском учете, будут призывать.
Военком также подчеркнул, что срочников не будут привлекать к участию в специальной военной операции.
Напомним, что на срочную службу отправятся более шести тысяч жителей Краснодарского края. Большинство новобранцев будут направлены в соединения и части сухопутных войск, дислоцированных на территории Южного федерального округа, причем треть из них будет служить в Краснодарском крае. Помимо этого, призывники также попадут в воздушно-космические силы, военно-морской флот, воздушно-десантные войска, а также в железнодорожные и ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации.