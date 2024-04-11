Кто попадает под весенний призыв — рассказал военком Краснодарского края

Он отметил, что теперь призывают граждан от 18 до 30 лет. Те, кому до 31 декабря 2023 года исполнилось 27 лет, и они состояли на воинском учете, передаются в запас. Отсрочки до 27-летнего возраста, присвоенные до 31 декабря прошлого года, автоматически продлены до 30 лет. Тех, кто не состоял на воинском учете, будут призывать.