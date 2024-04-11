Главные новости к вечеру 11 апреля

Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки

Предыдущие два запуска отменила автоматика за несколько секунд до взлета.



Оренбургский губернатор назвал предварительный ущерб от паводка

Предварительный ущерб от подтоплений превышает 40 млрд руб.



«Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1 800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.