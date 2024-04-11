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Главные новости к вечеру 11 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
Предыдущие два запуска отменила автоматика за несколько секунд до взлета.

Оренбургский губернатор назвал предварительный ущерб от паводка
Предварительный ущерб от подтоплений превышает 40 млрд руб.

«Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1 800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.

Крупнейший производитель вина стал собственностью государства
Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность Российской Федерации — соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

Умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон
Всемирную известность О. Джею принесло громкое судебное дело, вошедшее в историю как дело Симпсона.