Главные новости к вечеру 11 апреля

Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
Предыдущие два запуска отменила автоматика за несколько секунд до взлета.
Оренбургский губернатор назвал предварительный ущерб от паводка
Предварительный ущерб от подтоплений превышает 40 млрд руб.
«Центрэнерго Украины» сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом
После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1 800 МВт была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.
Крупнейший производитель вина стал собственностью государства
Крупнейший производитель вина «Кубань-Вино» перешел в собственность Российской Федерации — соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.
Умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон
Всемирную известность О. Джею принесло громкое судебное дело, вошедшее в историю как дело Симпсона.