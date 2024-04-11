Плиты кривые, решетки заржавели, деревья исчезают: воронежцев не радует обновленный проспект Революции

Горожане все чаще сообщают нам о недоделках и халтуре, которую замечают на пеших прогулках по проспекту Революции. И плитка местами выпирает, так, что зазевавшийся прохожий спотыкается. И кое-где в мощении дыры. И дверь в гостиницу «Бристоль» скребет по тротуару, открыть ее полностью из-за завышенного уровня плит невозможно. И решетки на приствольных кругах погнулись, облупились да поржавели. И на остановке у театра кукол горой лежат песок и разобранная плитка. И из-под памятника Биму на поверхность тротуара вытекает струйкой вода.