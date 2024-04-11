Плиты кривые, решетки заржавели, деревья исчезают: воронежцев не радует обновленный проспект Революции

Наступила весна. Воронежцы отправились на прогулки. И в первую очередь — в сердце города, на недавно благоустроенный проспект Революции. Два года воронежцы мирились с неудобствами от строительных работ ради того, чтобы главная улица предстала, наконец, во всей красе. В этом году по всем, даже самым лояльным, срокам ремонт завершен. И что же?
НЕДОДЕЛКИ НА КАЖДОМ ШАГУ.
Горожане все чаще сообщают нам о недоделках и халтуре, которую замечают на пеших прогулках по проспекту Революции. И плитка местами выпирает, так, что зазевавшийся прохожий спотыкается. И кое-где в мощении дыры. И дверь в гостиницу «Бристоль» скребет по тротуару, открыть ее полностью из-за завышенного уровня плит невозможно. И решетки на приствольных кругах погнулись, облупились да поржавели. И на остановке у театра кукол горой лежат песок и разобранная плитка. И из-под памятника Биму на поверхность тротуара вытекает струйкой вода.
Заметили горожане и беду с саженцами. Сменившие старые родные липы импортные клены, исчезают с проспекта один за другим. Например, на нечетной стороне улицы от пересечения с улицей Комиссаржевской до площади Никитина уже восемь пустых лунок.
Оставшиеся клены тоже выглядят не ахти. В городе из-за аномального тепла и ранней весны уже вовсю бушует зелень, а на этих кленах почки либо только распускаются, либо еще спят. И не ясно, проснутся ли.
«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!».
На жалобы горожан в мэрии ответили, что все эти недоделки подрядчик устранит за свой счет по гарантии:
— В настоящее время составляется план работ, которые необходимо выполнить в срок до 1 мая.
И, выходит, горожанам снова надо «чуть-чуть» потерпеть. По поводу деревьев в горадминистрации тоже заверили, что все под контролем:
— На проспекте Революции начались весенние уходные работы за зелеными насаждениями. Поведена формовочная обрезка 95-ти кленов, высаженных по нечетной стороне проспекта. На четной стороне деревья высаживали годом позже, поэтому им обрезка пока не требуется.
Формовочная стрижка, по мнению специалистов, призвана придать кроне эстетичный вид, стимулировать ее правильное и здоровое развитие, придать густоту.
Выполнение всех уходных работ, а также круглогодичный контроль роста деревьев — обязанность сотрудников городского управления экологии и специалистов «Зеленхоза», добавили в мэрии.