Берегите глаза. Ветер поднимает волны и пыльные бури в Петербурге

В Петербурге солнечно, но ветрено. И хоть деревья в городе не валит, гулять по улицам местами может быть довольно неприятно, особенно на мостах.
Порывы ветра гоняют по тротуарам песок и поднимают в воздух тучи пыли. Прохожие вынуждены отворачиваться и закрывать лицо руками. Но, вероятно, «осадочек» все равно будет хрустеть на зубах и колоть глаза.
В остальном же погода скорее радует. На градуснике — +11. На небе — ясное солнце в обрамлении легких облаков. В Неве плещутся волны, захлестывая спуски с набережных. И за красивыми кадрами охотятся не только фотографы «Фонтанки».
Вечером же синоптики обещают Петербургу небольшой дождь. В пятницу в городе тоже ждут сильный ветер и дожди в отдельных районах.