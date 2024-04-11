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Берегите глаза. Ветер поднимает волны и пыльные бури в Петербурге

Ветер поднимает волны и пыльные бури в Петербурге.

Сейчас в Ричмонде: +20° 6 м/с 73% 754 мм рт. ст. +18°
7

В Петербурге солнечно, но ветрено. И хоть деревья в городе не валит, гулять по улицам местами может быть довольно неприятно, особенно на мостах.

Порывы ветра гоняют по тротуарам песок и поднимают в воздух тучи пыли. Прохожие вынуждены отворачиваться и закрывать лицо руками. Но, вероятно, «осадочек» все равно будет хрустеть на зубах и колоть глаза.

В остальном же погода скорее радует. На градуснике — +11. На небе — ясное солнце в обрамлении легких облаков. В Неве плещутся волны, захлестывая спуски с набережных. И за красивыми кадрами охотятся не только фотографы «Фонтанки».

Вечером же синоптики обещают Петербургу небольшой дождь. В пятницу в городе тоже ждут сильный ветер и дожди в отдельных районах.