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Жителей Калининграда предупреждают о перерывах в телевещании

В понедельник, 15 апреля, проведут плановые профилактические работы.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде ожидаются перерывы в телевещании. В понедельник, 15 апреля, запланированы профилактические работы. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«В областном центре в понедельник, 15 апреля, будут проходить плановые профилактические работы на передающем оборудовании РТРС “Калининградский ОРТПЦ”», — говорится в публикации.

С 1:00 до 16:00 ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций «Маяк», «Вести ФM», «Радио России», «Радио Вера», Радио «Гордость», «Русское радио», «Бизнес ФМ», «Комсомольская Правда», «ПИ ФМ», «D FM».

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