Опубликован список артистов на VK fest в Петербурге. В афише — сюрприз

В прошлом году на фестивале в Петербурге во время выступления Элджея на экранах появился клип с рэпером-иноагентом Моргенштерном*. Из-за этого с критикой выступила депутат Елена Драпеко, а также глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, который рассказал «Фонтанке», что обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VF Fest. Под «горячую руку» попали и другие артисты — рэперы Инстасамка и Хаски. После этого Элджей пропал с московских афиш VK Fest.