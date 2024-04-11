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На северо-западе Челябинска планируют построить школу на 2,4 тысячи мест

Мэрия Челябинска предложила обсудить строительство новой школы на 2400 мест.

Источник: мэрия Челябинска

Мэрия Челябинска рассматривает возможность строительства новой школы вблизи микрорайона «Ньютон». Вопрос планируется решить на общественных обсуждениях, которые пройдут с 19 по 26 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

— Не секрет, что потребность в общеобразовательном учреждении в микрорайоне «Ньютон» очень высока. Поэтому Управлением по архитектурно-градостроительному проектированию определено место для строительства новой школы, — отметили в мэрии Челябинска.

Местом для школы выбрали участок рядом с новым общежитием Южно-Уральского госуниверситета на улице 250-летия Челябинска, 50. Строительство будет вестись за границами лесной зоны.

В мэрии добавили, что учебное заведение покроет потребность в местах детских образовательных учреждений для микрорайона № 29 и позволит разгрузить действующие школы в соседних районах. Оно будет рассчитано на 2,4 тысячи человек.

Общественные обсуждения по строительству школы пройдут в дистанционном формате. Ознакомиться с деталями, а также направить замечания и предложения можно по ссылке.

строительство