В Петербурге весной усилили очистку питьевой воды из Невы

Кстати, качество питьевой воды отслеживают по 94 показателям на всех этапах очистки: от забора до подачи в распределительную сеть и на самих трубах. Специалисты «Водоканала» очищают воду, учитывая, что Нева — судоходная река, а Петербург — промышленный город. На станциях ее обеззараживают в два этапа: гипохлоритом натрия и ультрафиолетом.