В Петербурге весной усилили очистку питьевой воды из Невы

«Водоканал» Петербурга усилил очистку питьевой воды в трубах города весной. Как объяснили в пресс-службе Смольного, ежегодно в это время специалисты вводят дополнительные меры контроля из-за особенностей состава Невы. Уровень качества фиксирует автоматизированная система онлайн контроля.
— Система мгновенно реагирует на изменения и позволяет оперативно реагировать на них. Для поддержания необходимого состава временно увеличивается применение безопасных химических реагентов, — пояснили в пресс-службе Смольного.
Кстати, качество питьевой воды отслеживают по 94 показателям на всех этапах очистки: от забора до подачи в распределительную сеть и на самих трубах. Специалисты «Водоканала» очищают воду, учитывая, что Нева — судоходная река, а Петербург — промышленный город. На станциях ее обеззараживают в два этапа: гипохлоритом натрия и ультрафиолетом.