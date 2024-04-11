Афиша Краснодара на 12−18 апреля

«Слэмы, стейдждайвинг, трэш, угар и Sexmetal — уже давно само собой разумеющееся на концертах банды, однако в этом туре у группы планируется еще больше перфомансов, еще лучший звук и шоу, и много сюрпризов, о которых ты даже не можешь подумать», — анонсировали на странице мероприятия.