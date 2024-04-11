Афиша Краснодара на 12−18 апреля

Александр Иванов и группа «Рондо».
В пятницу, 12 апреля, в Краснодаре выступит Александр Иванов и группа «Рондо». Концерт пройдет в Центральном концертном зале.
Советская и российская рок-группа «Рондо» была образована в Москве в 1984 году. С 2005 года выступает как оркестр лидера коллектива — Александра Иванова. Группа выступает в жанрах русский рок, блюз-рок, глэм-рок и других. Наиболее известные песни — «Бледный бармен», «Я буду помнить», «Боже, какой пустяк!», «Московская осень».
Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 2,4 тыс. до 5 тыс. руб.
Neverlore.
В Кроп Арене в Краснодаре 12 апреля выступит группа Neverlore. Это коллектив из Москвы, ставший популярным благодаря платформе TikTok. Свой стиль группа характеризует как «лав-метал» и «sexmetal».
«Слэмы, стейдждайвинг, трэш, угар и Sexmetal — уже давно само собой разумеющееся на концертах банды, однако в этом туре у группы планируется еще больше перфомансов, еще лучший звук и шоу, и много сюрпризов, о которых ты даже не можешь подумать», — анонсировали на странице мероприятия.
Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 1,6 тыс. до 2 тыс. руб.
Abu Show.
На сцене ДК Железнодорожников в Краснодаре 12 апреля выступит стендап-комик Нидаль Абу Газале. Сейчас артист проводит большой тур по городам России.
Нидаль — стендап-комик, импровизатор, создатель Abu Show (более 230 млн просмотров на YouTube), участник шоу «Книжный Клуб», «Разгоны», «Это про меня» и многих других.
Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — 3 тыс. руб.
Крошка Енот и три поросенка.
Для юных зрителей в выходные покажут «Крошку Енота» и «Трех поросят». Постановки пройдут на сцене Краснодарского краевого театра кукол.
«По сюжету, Крошка Енот живет в большом сказочном лесу. Мама отправляет его наловить раков на ужин. Путь неблизкий, да и некто, сидящий в пруду, кажется враждебным. Но Крошке Еноту предстоит узнать, что, если относиться к окружающим с добротой и симпатией, они, скорее всего, ответят тем же», — говорится в анонсе «Крошки Енота».
«Три поросенка» — классическая и знакомая многим с детства история о поросятах Ниф-Нифе, Наф-Нафе и Нуф-Нуфе, которые борются со злым волком. Авторы пьесы в давно знакомый сюжет «поселили» двух охотников, которые и пытаются поймать волка, сбежавшего из зоопарка.
«Крошку Енота» покажут 13 апреля в 11:00 и 14:00. Стоимость билетов — 400 ₽ «Трех поросят» покажут 14 апреля в 11:00. Стоимость билетов — 400 ₽
Заточка.
В субботу, 13 апреля, в Кроп Арене выступит группа «Заточка». Коллектив презентует новый альбом.
В этом году коллектив празднует пятилетний юбилей. Группа была образована в Москве и выступает в жанрах рэп-рок, альтернативный хип-хоп, кантри-рэп, альт-кантри. Представляет собой дуэт и имеет на своем счету четыре студийных альбома.
Концерт начнется в 20:00. Стоимость билетов — 2,4 тыс. руб.
Пушкин. Музыка души.
В понедельник, 15 апреля, в Краснодаре продолжится празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. В Музыкальном театре проведут театрализованный концерт «Пушкин. Музыка души».
«Перед вами предстанет история взросления двух детей Гриши и Тани. И на этом жизненном пути героев неизменно, часто незримо, будет сопровождать Александр Пушкин: от детских сказок на ночь и первых вопросов о поэте в школе до взрослой жизни. Вы услышите романсы на стихи Пушкина, встретите Фарлафа, Царевну-лебедь, Татьяну Ларину, Зарему и многих других персонажей из опер и балетов, написанных по произведениям великого поэта», — анонсировали в Музыкальном театре.
Мероприятие начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 400 до 500 ₽
Серая Радуга.
На сцене Одного Театра в Краснодаре 16 апреля покажут спектакль «Серая Радуга». Автор текста и режиссер — Николай Русский (Санкт-Петербург).
«Что испытывает человек, проживший длинную насыщенную жизнь? Не просто человек — писатель, создатель множества миров. Что творится в его ослабленном годами разуме, где смешались воспоминания, сюжеты произведений и реальность? “Серая радуга” рефлексирует на тему старости, балансируя на стыке советского музыкального фильма и линчевского сюрреализма», — анонсировали в Одном Театре.
Постановку покажут в 20:30. Стоимость билетов — от 600 ₽ до 2,8 тыс. руб.
Денис Мацуев.
В Музыкальном театре 17, 18 и 19 апреля выступит Денис Мацуев. Театр готовит музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений».
В театре заявили, что 17 и 18 апреля совместно с Симфоническим оркестром Краснодарского музыкального театра для зрителей выступит целая плеяда талантливых солистов, а 19 апреля Денис Мацуев с друзьями исполнит джазовые импровизации на любимые классические темы.
Все три дня концерты будут начинаться в 18:30. На 16 апреля билеты стоят от 3 тыс. до 10 тыс. руб., на второй — от 3 тыс. до 8 тыс. руб., на третий — от 8 тыс. до 12 тыс. руб.
Ивета Мукучян.
В Центральном концертном зале 18 апреля выступит Ивета Мукучян. Она представляла Армению на «Евровединии-2016».
За годы карьеры певица записала 13 синглов. Музыкальную деятельность ведет с 2009 года. Исполняет поп-музыку, танцевальную и электронную музыку. В финале «Евровидения» в 2016 году артистка заняла седьмое место. Также она тала победительницей голосования на звание самой красивой участницы «Евровидения» Next Top Model, набрав 31,45% голосов.
Концерт начнется в 19:00. Стоимость билетов — от 2 тыс. до 7 тыс. руб.