В Советском районе Красноярска начались санитарные пятницы

В Советском районе начинается проведение санитарных пятниц. Об этом рассказали в администрации Красноярска.
В эти дни общественники, активисты и сотрудники учреждений выйдут на улицы, чтобы убрать мусор с района и навести порядок. Убирать планируется в первую очередь центральные улицы района — 9 Мая, Партизана Железняка, Воронова, проспект Металлургов, проспект Ульяновский и другие. Также порядок наведут на территории новых общественных пространств. В санитарных пятницах традиционно принимают участие представители как предприятий и организаций, так и собственники торговых павильонов, автостоянок и гаражей.
Санитарные пятницы будут проходить с апреля по октябрь, а присоединиться к ним может любой желающий. Также жители района могут самостоятельно выбрать участок для уборки. Это могут быть неразграниченные участки у многоквартирных домов, территории у строительных, промышленных, транспортных и других предприятий и учреждений всех форм собственности, а также центральные улицы города.
Двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь» начался 8 апреля. Он проводится в городе уже больше двадцати лет. Общегородской субботник запланирован на 20 апреля, к участию в нём приглашают всех красноярцев.