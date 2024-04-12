В Советском районе Красноярска начались санитарные пятницы

Санитарные пятницы будут проходить с апреля по октябрь, а присоединиться к ним может любой желающий. Также жители района могут самостоятельно выбрать участок для уборки. Это могут быть неразграниченные участки у многоквартирных домов, территории у строительных, промышленных, транспортных и других предприятий и учреждений всех форм собственности, а также центральные улицы города.