Эксперты ВЦИОМ заявили о приходе эпохи «воюющих царств»

При этом, каким именно будет новый миропорядок, говорить тоже не приходится, так как исторические аналогии здесь не сработают. Через четыре года после революции и через год после гражданской войны, в 1921 году, было подписано советско-английское торговое соглашение, а в 1924 году была волна признаний другими странами Советской России, напомнил Тренин. Сейчас такого не будет, полагает Тренин.