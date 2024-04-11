Снаряды, мины и гранаты: в Крыму обезвредили 144 снаряда времен войны

Так, в селе Виноградное под Алуштой нашли две гранаты Ф-1. В километре от села Уварово Ленинского района обнаружили 29 гранат РГД-33, пять гранат Ф-1, три минометные мины калибра 50 мм, 87 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, два снаряда калибра 76 мм и одну ручную гранату РПГ-40. В полутора километрах от Уварово нашли авиабомбу ФАБ-50, два снаряда калибра 45 мм, семь гранат РГД-33, 50-миллиметровую минометную мину и три 20-миллиметровых снаряда. В селе Бондаренково Ленинского района обнаружили 82-миллиметровую мину.