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Снаряды, мины и гранаты: в Крыму обезвредили 144 снаряда времен войны

В Крыму уничтожили 144 снаряда времен Великой Отечественной войны.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 11 апреля, в Крыму обезвредили еще 144 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Так, в селе Виноградное под Алуштой нашли две гранаты Ф-1. В километре от села Уварово Ленинского района обнаружили 29 гранат РГД-33, пять гранат Ф-1, три минометные мины калибра 50 мм, 87 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, два снаряда калибра 76 мм и одну ручную гранату РПГ-40. В полутора километрах от Уварово нашли авиабомбу ФАБ-50, два снаряда калибра 45 мм, семь гранат РГД-33, 50-миллиметровую минометную мину и три 20-миллиметровых снаряда. В селе Бондаренково Ленинского района обнаружили 82-миллиметровую мину.

Обезвреживанием занимались пиротехники Специализированного отряда и Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

— Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

МЧС