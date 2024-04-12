В Красноярске прошло городское родительское собрание

Красноярские родители встретились на первом городском родительском собрании. Об этом рассказали в администрации города.
Темой для первой встречи стала популяризация физкультуры среди школьников. Мероприятие проходило в спорткомплексе «Красный Яр», где представителям родительских комитетов со всех районов города рассказали о том, где дети могут заниматься спортом бесплатно.
Всего в Красноярске работают 46 клубов по месту жительства, где под руководством инструкторов можно бесплатно заниматься спортом. На занятия приглашают всех, включая жителей города с ограниченными возможностями здоровья, а родителям предлагают приходить всей семьёй вместе с детьми.
Также родители школьников в Красноярске могут самостоятельно организовать спортивный праздник, пригласить профессиональных спортсменов и даже получить деньги на воплощение своей идеи. Для этого достаточно подать заявку на «Фабрику народных инициатив».
Следующее городское родительское собрание будет в мае. Пройдёт оно в школе № 158 Свердловского района. На нём, по просьбе родителей будет обсуждаться тема использования гаджетов на уроках и запрет на них. Чтобы принять участие в собрании, родители могут обратиться лично к директору учебного заведения или в родительский комитет школы.