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В Красноярске прошло городское родительское собрание

Первое городское родительское собрание прошло в Красноярске.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярские родители встретились на первом городском родительском собрании. Об этом рассказали в администрации города.

Темой для первой встречи стала популяризация физкультуры среди школьников. Мероприятие проходило в спорткомплексе «Красный Яр», где представителям родительских комитетов со всех районов города рассказали о том, где дети могут заниматься спортом бесплатно.

Всего в Красноярске работают 46 клубов по месту жительства, где под руководством инструкторов можно бесплатно заниматься спортом. На занятия приглашают всех, включая жителей города с ограниченными возможностями здоровья, а родителям предлагают приходить всей семьёй вместе с детьми.

Подробно узнать о своём школьном спортивном клубе можно на сайтах учебных заведений или при личном посещении администрации школ. А на занятия можно записаться при помощи программы дополнительного образования «Навигатор», где родители детей в возрасте от 5 до 18 лет могут выбирать дополнительные занятия в секциях и кружках для ребёнка.

Также родители школьников в Красноярске могут самостоятельно организовать спортивный праздник, пригласить профессиональных спортсменов и даже получить деньги на воплощение своей идеи. Для этого достаточно подать заявку на «Фабрику народных инициатив».

Следующее городское родительское собрание будет в мае. Пройдёт оно в школе № 158 Свердловского района. На нём, по просьбе родителей будет обсуждаться тема использования гаджетов на уроках и запрет на них. Чтобы принять участие в собрании, родители могут обратиться лично к директору учебного заведения или в родительский комитет школы.

образование