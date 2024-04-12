В Красноярске прошло городское родительское собрание

Темой для первой встречи стала популяризация физкультуры среди школьников. Мероприятие проходило в спорткомплексе «Красный Яр», где представителям родительских комитетов со всех районов города рассказали о том, где дети могут заниматься спортом бесплатно.

Всего в Красноярске работают 46 клубов по месту жительства, где под руководством инструкторов можно бесплатно заниматься спортом. На занятия приглашают всех, включая жителей города с ограниченными возможностями здоровья, а родителям предлагают приходить всей семьёй вместе с детьми.

Подробно узнать о своём школьном спортивном клубе можно на сайтах учебных заведений или при личном посещении администрации школ. А на занятия можно записаться при помощи программы дополнительного образования «Навигатор», где родители детей в возрасте от 5 до 18 лет могут выбирать дополнительные занятия в секциях и кружках для ребёнка.