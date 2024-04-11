Сады-трансформеры появятся в трех районах Петербурга к началу июня

В этом году сады-трансформеры появятся в Адмиралтейском, Кронштадтском и Московском районах города. Ожидается, что их подготовят к началу июня. Об этом со ссылкой на председателя городского комитета по благоустройству Василия Пониделко сообщил «Петербургский дневник».
— Это ответственная работа. Мы благоустраиваем сады-трансформы в самых красивых местах нашего города и не имеем права сделать плохо. Поэтому масштабировать эту работу, увеличивая количество садов-трансформеров в разных районах города, пока не планируем. <…>. Ориентировочно работа по созданию садов-трансформеров запланирована на май — начало июня, — привела газета слова Пониделко.
Это значит, что жители и гости Северной столицы смогут снова насладиться прогулками по необычное зеленой зоне на Московской площади или Синем мосту. К слову, в прошлом году такой сад-трансформер у здания городского парламента стал подарком к 320-летию Петербурга. Он был создан по инициативе спикера ЗакСа Александра Бельского.