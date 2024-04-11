Сады-трансформеры появятся в трех районах Петербурга к началу июня

Это значит, что жители и гости Северной столицы смогут снова насладиться прогулками по необычное зеленой зоне на Московской площади или Синем мосту. К слову, в прошлом году такой сад-трансформер у здания городского парламента стал подарком к 320-летию Петербурга. Он был создан по инициативе спикера ЗакСа Александра Бельского.