Глава Перми прокомментировал предстоящее уплотнение Дягилевской гимназии

В Перми продолжают обсуждать перевод детей из школы № 21 для обучения в Дягилевскую гимназию. Родители гимназистов создали инициативную группу. Они сомневаются в целесообразности этого решения. Им стало известно, что в историческое здание на ул. Сибирской, 33 решено перевести учащихся 5−11-х классов из соседней школы. О этом на своих страницах рассказала «Комсомолка».
Глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале объяснил необходимость перевода детей в гимназию из соседней школы. Процесс обучения в школе № 21 остановлен из-за аварийного состояния здания. Городские власти заключили контракт на разработку проекта его реконструкции и ремонта. Главная сложность состоит в том, что здание школы является объектом культурного наследия. Для начала работ проект должен пройти госэкспертизу.
«Сегодня коллектив и дети 21-й школы находятся без помещения. Учитывая загруженность школ в центральной части города, единственным учреждением, которое может принять учеников, является Дягилевская гимназия, которая сейчас недозагружена», — поясняет Эдуард Соснин.
По мнению главы города, это решение вызывает определенные изменения в жизни учеников Дягилевской гимназии и школы № 21 — это продуманное и проработанное решение ситуации.
Эдуард Соснин предостерегает в первую очередь учителей и родителей от некорректных высказываний и действий. Он уверен, что чужих детей не бывает. Это должны понимать все, особенно сейчас, когда общество должно быть консолидированным.
«Мы проводим встречи и консультации как с педагогами, так и родителями обоих учебных заведений для того, чтобы выстроить оптимальное расписание и логистику. Я уверен, что сами дети Дягилевской гимназии и школы № 21 отлично поладят и найдут общие интересы. Пермь — это тот город, где жители помогают друг другу», — уверен глава Перми.
Ранее в городском департаменте образования пояснили, что музей «Дом Дягилева» в гимназии № 11 и зал, где он размещен, не будет задействован для обучения детей. Он полностью сохранит свою функциональную направленность. Планируется использовать лишь часть учебных кабинетов гимназии на период проектных и ремонтных работ здания школы № 21.