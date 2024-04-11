Глава Перми прокомментировал предстоящее уплотнение Дягилевской гимназии

«Мы проводим встречи и консультации как с педагогами, так и родителями обоих учебных заведений для того, чтобы выстроить оптимальное расписание и логистику. Я уверен, что сами дети Дягилевской гимназии и школы № 21 отлично поладят и найдут общие интересы. Пермь — это тот город, где жители помогают друг другу», — уверен глава Перми.