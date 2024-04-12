В Красноярске стартует акция помощи бездомным животным

Акция по оказанию помощи бездомным животным стартует в Красноярске. Об этом рассказали в администрации города.
Жителям Красноярска предлагают собрать корма и вещи для бездомных животных из приюта «Мой пёс». Организаторы принимают влажный и сухой корм, крупы (гречка и рис), лакомства, моющие и дезинфицирующие средства. А также уборочный инвентарь, подстилки, тёплые вещи для будок, поводки, ошейники, одежду для собак и препараты от паразитов. Сырое мясо и макаронные изделия не принимаются.
Акция помощи бездомным животным проходит дважды в год и впервые стартовала в 2019 году. Каждый год в ней принимают участие около 500 неравнодушных жителей города и подростки из Трудового отряда. А 2023 году получилось собрать около 150 килограммов готового корма и 180 килограммов круп, а ещё мыло, шампуни для животных, инвентарь и тёплые вещи.
Вещи в рамках акции принимают во всех районах города. Пункты работают по будням.
— Октябрьский район: ул. Высотная, 15 (с 09:00 до 18:00);
— Железнодорожный район: ул. Ады Лебедевой, 149 (с 09:00 до 18:00);
— Центральный район: ул. Карла Маркса, 49 (с 09:00 до 22:00); ул. Бограда, 65 (с 09:00 до 20:00);
— Советский район: пр. Металлургов, 22а (с 09:00 до 22:00);
— Ленинский район: ул. Мичурина, 17 (с 09:00 до 18:00);
— Кировский район: ул. Павлова, 37а, тел. 260−17−47 (с 09:00 до 21:00);
— Свердловский район: ул. Парашютная, 8а, (с 09:00 до 18:00); пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 115а (с 09:00 до 22:00).
Также в рамках акции планируется провести субботник в приюте. Принять в нём участие может любой желающий.