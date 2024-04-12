В Красноярске стартует акция помощи бездомным животным

Акция помощи бездомным животным проходит дважды в год и впервые стартовала в 2019 году. Каждый год в ней принимают участие около 500 неравнодушных жителей города и подростки из Трудового отряда. А 2023 году получилось собрать около 150 килограммов готового корма и 180 килограммов круп, а ещё мыло, шампуни для животных, инвентарь и тёплые вещи.