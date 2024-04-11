Пришедший в Пермский край холодный фронт не принесет похолодания

В Пермский край 11 апреля с запада страны ворвался холодный фронт, который сопровождается ливневыми дождями и локальными слабыми грозами. По прогнозу синоптиков, он не принесет существенного похолодания в регионе.
Как сообщили в ГИС центре ПГНИУ, температура воздуха днем 12 апреля останется на прежнем уровне — в Перми, Осе, Кунгуре, Чернушке, Куеде, Чайковском около +10…+13 градусов, Соликамске, Березниках, Чердыни в пределах +7…+9 градусов.
«Среднесуточная температура воздуха окажется намного выше чем сегодня, 11 апреля. Это произойдет за счет более теплой ночи с температурой +3…+8 градусов. Свое влияние также окажут дожди. Они приведут к более активному таянию снега», — отмечают синоптики Пермского госуниверситета.
К вечеру 11 апреля в Пермском крае прошли кратковременные ливневые дожди, выпало 2−3 мм осадков. Ночью дожди ожидаются повсеместно.
Предстоящее похолодание в воскресенье, 14 апреля, будет связано с прохождением вторичного холодного фронта.