Пришедший в Пермский край холодный фронт не принесет похолодания

«Среднесуточная температура воздуха окажется намного выше чем сегодня, 11 апреля. Это произойдет за счет более теплой ночи с температурой +3…+8 градусов. Свое влияние также окажут дожди. Они приведут к более активному таянию снега», — отмечают синоптики Пермского госуниверситета.