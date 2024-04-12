Дарем
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В общественном транспорте Ачинска вывесили информацию о качестве воздуха

Информацию о качестве воздуха в Ачинске можно узнать через специальные QR-коды.

Источник: Комсомольская правда

Узнать о качестве атмосферного воздуха в Ачинске теперь можно через QR-коды в общественном транспорте. Об этом рассказали в правительстве края.

В общественном транспорте Ачинска разместили специальные листовки с QR-кодами, которые можно отсканировать, наведя на них камеру телефона. При сканировании код отправит на сайт краевого Центра мониторинга окружающей среды. По состоянию на 11 апреля, в Ачинске установлен один автоматизированный пост наблюдения за качеством воздуха, который замеряет 16 показателей загрязняющих веществ. Данные замеров на сайте обновляются каждые 20 минут. Позже в городе планируется установить второй автоматизированный пост для наблюдения.

Подобные QR-коды планируют разместить также в Минусинске, Лесосибирске, Канске и Назарове. В муниципальном транспорте Красноярска подобная информация уже есть.

экология