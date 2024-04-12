В общественном транспорте Ачинска вывесили информацию о качестве воздуха

В общественном транспорте Ачинска разместили специальные листовки с QR-кодами, которые можно отсканировать, наведя на них камеру телефона. При сканировании код отправит на сайт краевого Центра мониторинга окружающей среды. По состоянию на 11 апреля, в Ачинске установлен один автоматизированный пост наблюдения за качеством воздуха, который замеряет 16 показателей загрязняющих веществ. Данные замеров на сайте обновляются каждые 20 минут. Позже в городе планируется установить второй автоматизированный пост для наблюдения.