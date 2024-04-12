В Уфе стали известны дороги, которые отремонтируют в этом году

ул. Благоварская — 1,3 км; ул. Дзержинского — 1,2 км; Демское шоссе (на участке от ул. Флотский переулок до моста через р. Дема) — 2 км; ул. Кольская на участке от пр. Октября до ул. Российской — 0,3 км; ул. Магистральная — 1,1 км; ул. Набережная реки Уфы на участке от ул. Современников до ул. М. Жукова — 4,5 км; ул. Р. Зорге на участке от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева — 0,6 км; ул. Галечная на участке от моста через р. Юрмаш до ул. Е. Глинки — 1,18 км; ул. Шафиева на участке от въезда во двор у жилого дома № 14 по ул. Шафиева до ул. Р. Зорге — 0,06 км; автодорога Шакша — Базилевка на участке от поворота на автодорогу М-5 «Урал» до ул. Беговая, ул. Беговая на участке автодороги от Шакша — Базилевка до автодороги Жилино — Базилевка, автодорога Жилино — Базилевка на участке от ул. Беговая до въезда в ГБУЗ РБ РКПБ — 4,0 км; автодорога Федоровка — Елкибаево на участке от ул. Е. Глинки до административного здания по ул. Комаринская, 6 к2, ул. Ландшафтная на участке от Нагаевского шоссе до ул. Межевой — 4,2 км; капитальный ремонт мостового перехода через р. Уфа у н.п. Шакша — 0,49 км.



Кроме того, дополнительно прорабатывается вопрос привлечения финансирования для ремонта других значимых транспортных артерий города.