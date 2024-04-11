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В Петербурге корюшка обошла в цене форель

В Петербурге начался сезон корюшки, однако стоимость одного килограмма рыбы неприятно удивила горожан, сообщает ДП. В этом году она оказалась дороже форели — от 600 до 1000 рублей.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Петербуржцы выразили возмущение в соцсетях. Они отметили, что дешевле, да и лучше, купить за такую цену мясо. Однако один из участников дискуссии предложил подождать пару недель до спада цен, утверждая, что в начале апреля цены всегда высоки.

Также в соцсетях напомнили, что официальная городская продажа корюшки стартует с 15 апреля. В Петербурге откроются три десятка точек, где будет значительно дешевле — около 350 рублей за килограмм.

Ранее в комитете по АПК Ленобласти заверили, что цены на корюшку скоро начнут снижаться — нужно лишь подождать до середины апреля. Тогда рыба будет стоить до 400 рублей за килограмм.