В Петербурге корюшка обошла в цене форель

Петербуржцы выразили возмущение в соцсетях. Они отметили, что дешевле, да и лучше, купить за такую цену мясо. Однако один из участников дискуссии предложил подождать пару недель до спада цен, утверждая, что в начале апреля цены всегда высоки.
Также в соцсетях напомнили, что официальная городская продажа корюшки стартует с 15 апреля. В Петербурге откроются три десятка точек, где будет значительно дешевле — около 350 рублей за килограмм.
Ранее в комитете по АПК Ленобласти заверили, что цены на корюшку скоро начнут снижаться — нужно лишь подождать до середины апреля. Тогда рыба будет стоить до 400 рублей за килограмм.