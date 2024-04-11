Минздрав сделал заявление для казахстанских туристов из-за холеры

5 апреля 2024 года стало известно, что на борту рейса авиакомпании Air Astana Дели — Алматы выявили пассажирку с холерой. Больную и контактных пассажиров госпитализировали в инфекционный стационар Алматы. 8 апреля в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы (ДСЭК) в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что у контактных лиц не выявили больных или же носителей холеры.