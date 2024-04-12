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В Волгоградской области появятся 9 новых медучреждений

Объекты будут возведены в рамках губернаторской программы модернизации первичного звена и по нацпроекту «Здравоохранение».

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Как сообщает администрация Волгоградской области, в населенных пунктах Быковского, Еланского, Клетского, Кумылженского, Октябрьского, Суровикинского, Урюпинского, Фроловского и Нехаевского районов будут возведены новые ФАПы по типовым проектам, были заключены двухгодичные государственные контракты.

Планируется, что строительство всех объектов будет завершено к концу 2025 года. Доступность оказания медпомощи и качество жизни повысятся для более 5 тыс. жителей населенных пунктов.

Напомним, в Волгоградской области с 2014 года было построено и обновлено 755 медицинских учреждений. Глава региона Андрей Бочаров в программе развития здравоохранения Волгоградской области обозначил перспективы на 10-летний период, а также анонсировал новые меры поддержки для привлечения специалистов в сельские территории.

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