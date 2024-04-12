В Волгоградской области появятся 9 новых медучреждений

Напомним, в Волгоградской области с 2014 года было построено и обновлено 755 медицинских учреждений. Глава региона Андрей Бочаров в программе развития здравоохранения Волгоградской области обозначил перспективы на 10-летний период, а также анонсировал новые меры поддержки для привлечения специалистов в сельские территории.