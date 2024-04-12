На Балтику возвращается самый большой теплоход «Оборонлогистики»

«Точная дата выхода “Урсы Майор” на линию будет определена по итогам проведения дефектации всех узлов и механизмов судна, — уточнили в компании. — Самый большой теплоход в составе флота “Оборонлогистики” “Урса Майор” был задействован в длительных коммерческих рейсах в Азию и на Северном морском пути. Два года назад судно уже работало на линии “Санкт-Петербург — Балтийск”, затем ему на смену пришли “Спарта” и “Спарта II”, а “Урса Майор” продолжила работу на Южном направлении».