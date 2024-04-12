На Балтику возвращается самый большой теплоход «Оборонлогистики»

Сухогруз «Урса Майор» («Большая Медведица») будет передислоцирован из Черного моря на Балтику «для выполнения новых задач по обеспечению транспортной доступности Калининградской области». Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила компания «Оборонлогистика».
«Во время перехода из порта Новороссийск в порт Санкт-Петербург флагман флота “Оборонлогистики” миновал Гибралтар, Ла-Манш и Датские проливы, выдержал два шторма, проведя в пути 20 суток, — сообщает пресс-служба компании. — В настоящее время судно находится в доке судоремонтного завода, где проходит плановое обслуживание в рамках очередного освидетельствования».
В ходе обслуживания на судне выполнен ряд работ, среди которых: ремонт силовой установки, главного двигателя, вспомогательных механизмов, валовой линии, винто-рулевого комплекса, кранового оборудования и корпуса судна.
Ожидается, что «Урса Майор» выйдет на контейнерную линию «Санкт-Петербург — Калининград» этим летом в дополнение к работающим там судам «Оборонлогистики».
«Точная дата выхода “Урсы Майор” на линию будет определена по итогам проведения дефектации всех узлов и механизмов судна, — уточнили в компании. — Самый большой теплоход в составе флота “Оборонлогистики” “Урса Майор” был задействован в длительных коммерческих рейсах в Азию и на Северном морском пути. Два года назад судно уже работало на линии “Санкт-Петербург — Балтийск”, затем ему на смену пришли “Спарта” и “Спарта II”, а “Урса Майор” продолжила работу на Южном направлении».
В грузовом трюме судна «Урса Майор» можно разместить пакетированные грузы, технику, контейнеры, и другое имущество весом до 1200 тонн. На грузовой палубе помещается до 120 единиц накатной, колесной или гусеничной техники. На открытой палубе более 405 двадцатифутовых контейнеров в пять ярусов.
Судно оборудовано двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый, что позиционирует его как Heavy Lift Cargo Vessel. Развивает скорость в 14 узлов. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.
Ранее сообщалось, что на плановый ремонт направляется универсальный сухогруз «Спарта», работавший на контейнерной линии Санкт-Петербург — Калининград.