Жителей Краснодара удивил разгуливающий в центре города фазан

Жителей Краснодара удивил разгуливающий по центральным улицам города фазан. Птицу удалось заснять в историческом центре краевой столицы. Фазан бегал по улице Рашпилевской. Ранее пернатого прохожего видели в Фестивальном микрорайоне Краснодара, который находится недалеко от центра.
«Кошки его гоняют. Загнали на дерево. Вроде бы ухоженный, жалко его», — рассказали очевидцы встречи с фазаном.
Фазаны — не редкость для Кубани. Популяцию пополняют несколько раз в год, выпуская в дикую природу новых особей, выращенных в питомниках. Но все же обычно их замечают на полях вдоль трасс.