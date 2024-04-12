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Жителей Краснодара удивил разгуливающий в центре города фазан

Дикий фазан разгуливает по центральным улицам Краснодара.

Источник: Минприроды Краснодарского края — Telegram

Жителей Краснодара удивил разгуливающий по центральным улицам города фазан. Птицу удалось заснять в историческом центре краевой столицы. Фазан бегал по улице Рашпилевской. Ранее пернатого прохожего видели в Фестивальном микрорайоне Краснодара, который находится недалеко от центра.

«Кошки его гоняют. Загнали на дерево. Вроде бы ухоженный, жалко его», — рассказали очевидцы встречи с фазаном.

Фазаны — не редкость для Кубани. Популяцию пополняют несколько раз в год, выпуская в дикую природу новых особей, выращенных в питомниках. Но все же обычно их замечают на полях вдоль трасс.

флора и фауна