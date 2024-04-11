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Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане и Атырау

Благоприятные метеорологические условия 12 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 88% 750 мм рт. ст. +18°

По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут ожидаются в городах Астана и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).